В Тайшете перед судом предстанет серийный интернет-аферист

Тайшет, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете в суд передано уголовное дело в отношении 21-летнего парня, обвиняемого в серии интернет-мошенничеств. Молодой человек подозревается в получении денег от продаж несуществующих товаров, ему вменяют 11 эпизодов, сообщает пресс-служба полиции.

Парня задержали в 2017 году после того, как в полицию Красноярского края поступило сообщение от 42-летнего жителя Абакана, который сообщил, что его обманули мошенники. В ходе проверки оперативники установили, что на сайте «Дром» заявитель увидел объявление о продаже иномарки.

Заинтересованный этим предложением мужчина позвонил продавцу. Тот с готовностью согласился продать автомобиль, но в качестве задатка попросил перевести ему 35 тысяч рублей. После того как житель Абакана выполнил это условие, объявление было удалено со страниц сайта, а владелец авто перестал отвечать на звонки.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что предполагаемый мошенник проживает в Тайшете. В ходе обысковых мероприятий у молодого человека изъяты предполагаемые орудия преступления – несколько сотовых телефонов, банковские карты, а также более десяти сим-карт.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области установили причастность подозреваемого ещё к девяти эпизодам аналогичных преступлений. Предполагаемый аферист действовал по известной схеме – он брал с потенциальных покупателей в качестве предоплаты за несуществующие товары по несколько тысяч рублей, а потом переставал отвечать на их телефонные звонки. Его жертвами стали жители Приангарья, Забайкальского края, Томской области и ряда других регионов.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что молодой человек предположительно совершил ещё одно мошенничество. Представившись внуком, попавшим в трудную ситуацию, он завладел деньгами, принадлежащими пенсионерке.