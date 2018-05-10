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11.05.2018

МВД: в Тайшете в реанимации остаётся один из двух мальчиков, сбитых пьяной автоледи

Тайшет, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 9 мая женщина за рулём «Тойоты Висты» сбыли двух 10-летних мальчиков, которые пересекали дорогу по «зебре» на одном велосипеде. Оказалась, что автоледи была пьяна, сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло около 17.30. Перед пешеходным переходом женщина-водитель не остановилась и не пропустила детей. В результате мальчики получили тяжёлые травмы. Один из них до сих пор остаётся в отделении реанимации, где за его жизнь борются врачи, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

После задержания 33-летняя виновницу дорожно-транспортного происшествия отправили в изолятор временного содержания. Суд уже оштрафовал её за пьяное вождение и назначил 40 часов обязательных работ за неоплаченный штраф в 30 тысяч рублей. Его она получила, поскольку передавала свою машину человеку, у которого не было водительских прав.

По факту автоаварии проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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