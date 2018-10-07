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08.10.2018

В Тайшете пьяный местный житель без прав на иномарке врезался в пять автомобилей

Тайшет, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете пьяный местный житель на иномарке врезался в пять припаркованных у кафе автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, дорожный инцидент произошёл около половины пятого утра 7 октября на улице Пушкина в Тайшете. Как установили инспекторы ГИБДД, 23-летний местный житель на автомобиле «Тойота Чайзер» не справился с управлением и допустил столкновение со стоящими около кафе автомобилями «Тойота Ипсум», «Кадилак», «Ходна Рафага» и «Хонда Аифвейф».

Выяснилось, что нарушитель находился за рулём в состоянии опьянения. Сейчас он госпитализирован.

Известно, что у молодого человека отсутствуют документы на право управления транспортными средствами, и ранее по решению суда он уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В действиях предполагаемого виновника ДТП следственными органами усматривается совершение преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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