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14.09.2018

В Тайшете с чёрного лесоруба взыскали больше 2 миллионов рублей

Тайшет, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете с чёрного лесоруба взыскали 2,1 млн рублей по уголовному штрафу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Ране в суде было доказано, что трое мужчин, не имея разрешающих документов на лесозаготовительные работы, наняли бригаду рабочих, которые занимались заготовкой сосны на территории Тайшетского лесничества. Лесозаготовительная бригада была введена нанимателями в заблуждение относительно законности действий. В результате лесному фонду Российской Федерации был причинён ущерб более 3 млн рублей.

Тайшетский городской суд Иркутской области признал организаторов незаконной рубки виновными. Одному из них назначили штраф, двоих других приговорили к условному сроку. Все преступники лишены права заниматься лесозаготовительной деятельностью на три года. Технику для заготовки древесины суд постановил вернуть законным владельцам, а древесину и денежные средства, полученные от её реализации, обратить в доход государства.

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