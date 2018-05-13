В Тайшете судили экс-сотрудника РЖД за незаконную торговлю героином

Тайшет, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетский городской суд вынес приговор местному жителю, до задержания работавшему на РЖД осмотрщиком подвижного состава. За торговлю героином его приговорили к четырем годам в колонии общего режима.

Судом установлено, что мужчина в ноябре 2017 года приобрел вещество, содержащее в своем составе героин, которое 21 ноября 2017 года продал за 3000 рублей. В ходе судебного заседания подсудимый в полном объеме признал вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, при вынесении приговора суд учел признание вины, положительную характеристику подсудимого, а также тот факт, что на его иждивении находится маленький ребенок.