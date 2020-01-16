В Тайшете три человека отравились неизвестным газом

Тайшет, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 14 января семь жителей улицы Ключевая обратились за медицинской помощью в связи с отравлением неизвестным веществом. В настоящее время госпитализированы трое из них, сообщили Телеинформу в пресс-службе регионального Минздрава.

Известно, что отравление газом неясной этиологии диагностировано только у одного из пострадавших, у двух других проявились сопутствующие заболевания. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия – по улице Ключевая в Тайшете – проводят проверку сотрудники управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Для определения источника загрязнения взяты пробы воды и воздуха.