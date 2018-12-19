В Тайшете вынесли приговор главарю банды наркодилеров

Тайшет, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете осужден 26-летний организатор преступной группы, занимавшийся сбытом синтетических наркотиков. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Тайшетского городского суда, установлено, что в декабре 2016 года мужчина, обладая необходимыми знаниями в сфере современных электронных технологий, организовал преступную группу, чтобы сбывать наркотики в Красноярском крае и Иркутской области. В шайку вошли шесть человек, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство.

– Организатор группировки при помощи интернета разработал схему, исключающую визуальный контакт сбытчиков и покупателей, определил структуру организованной группы, разработал специфические правила поведения, способы связи, определил методы конспирации, размер денежного вознаграждения, систему поощрений и наказаний, – пояснили в суде. – Кроме того, на платформе одной из интернет-страниц он разместил информацию о видах предлагаемых покупателям наркотических средств, ценах на них, способах оплаты, сети незаконного сбыта синтетических наркотиков.

Деятельность организованной группы была пресечена в ноябре 2017 года. Из незаконного оборота изъято более килограмма «синтетики». Всего тайшетец «отмыл» более 12 млн рублей, полученных преступным путем.