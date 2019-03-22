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23.03.2019

В тайшетском поселке Юрты на пожаре погибли три человека

Тайшетский район, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Утром 23 марта случился пожар в одном из домов по улице Сибирская поселка Юрты Тайшетского района. На месте происшествия нашли тела троих мужчин 1961, 1972 и 1983 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти.

Следственные органы СУ СКР по Иркутской области проводят доследственную проверку по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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