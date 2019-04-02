|Происшествия
|03.04.2019
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В Тайшетском районе без вести пропал Андрей Подвойский
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Тайшетский район, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе полиция разыскивает без вести пропавшего 32-летнего Андрея Подвойского.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с заявлением о розыске в правоохранительные органы обратились родственники пропавшего. Установлено, что 22 марта 2019 года Андрей Подвойский ушел из дома, расположенного в микрорайоне Новый Тайшета, до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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