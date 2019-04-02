В Тайшетском районе без вести пропал Андрей Подвойский

Тайшетский район, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе полиция разыскивает без вести пропавшего 32-летнего Андрея Подвойского.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с заявлением о розыске в правоохранительные органы обратились родственники пропавшего. Установлено, что 22 марта 2019 года Андрей Подвойский ушел из дома, расположенного в микрорайоне Новый Тайшета, до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

На вид 30-35 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серые.

Был одет в матерчатую камуфлированную куртку защитного цвета, бежевую мастерку, трико защитного цвета и черную вязаную шапку.

Особые приметы: нарушена речь.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в местное отделение полиции по телефонам: 8 (39563) 6-58-12, 2-03-76 либо 02.