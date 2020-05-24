В Тайшетском районе из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС

Тайшетский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Из-за крупного лесного пожара площадью 674 га в Тайшетском районе с 9:00 25 мая введен режим ЧС. Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, пожар действует в труднодоступной местности на границе с Красноярским краем, в 63 км от деревни Георгиевка. Возгорание было зарегистрировано 19 мая в авиационной зоне ответственности. Оно возникло от грозы. Площадь обнаружения составляла четыре гектара и за день выросла до 20 га. В тот день на тушение возгорания было отправлено 40 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы.

Сейчас группировка насчитывает 70 десантников, к концу дня будет увеличена до 100 человек. Но приступить к тушению пока не представляется возможным. 23 мая из-за усиления ветра возник опасный для жизни людей верховой пожар, который распространился на площади 300 га.

По информации и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрия Петренева, 26 мая на западе области, в том числе в Тайшетском районе, ожидаются осадки, которые помогут сбить пламя. После этого можно будет приступить к тушению пожара.

На сегодня высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности установились в 25 районах области. Глава региона Игорь Кобзев напомнил руководителям муниципальных образований Приангарья, что они обязаны брать ситуацию с лесными пожарами под особый контроль.

– Отдельно хотел бы обратиться к главам Усть-Кутского района и Усть-Кута. Во время моей поездки к вам мы обговорили формат работы по недопущению перехода огня в населенные пункты и распространения задымленности. Для этого надо ликвидировать любые очаги пожаров в течение суток, – отметил Игорь Кобзев.