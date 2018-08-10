В Тайшетском районе «Лада Самара» попала под грузовик, погибли два человека

Тайшетский район, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На автодороге у поселка Черемшанка Тайшетского района вечером 10 августа столкнулись «Лада Самара» и грузовик Скания. Погибли водитель и пассажир отечественной легковушки.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2115» выехал на «встречку», где и столкнулся с грузовиком, который направлялся в сторону Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД и СОГ, устанавливаются обстоятельства случившегося.