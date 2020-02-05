В Тайшетском районе по вине сотрудников Минлеса незаконно вырубили более 6 тысяч кубометров леса

Тайшетский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по материалам прокуратуры о нарушениях закона в деятельности территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Тайшетскому лесничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт о периоде с 2018 по 2019 годы, в который, по данным прокуратуры Иркутской области, сотрудники лесничества неоднократно нарушали закон при назначении рубок леса.

Так, в 2018 году должностные лица лесничества в нарушение запрета провели проходную рубку леса в Шиткинском участковом лесничестве. Как отмечают в надзорном ведомстве, это сделали за 20 лет до установленного возраста разрешенной рубки лесных насаждений. Кроме того, в лесничестве сверх нормы валили сосны. Заготовлено было 1,2 тысячи кубометров древесины этой породы, ущерб составил 5 млн рублей.

В июле 2019 года, в нарушение закона на том же лесном участке назначена сплошная рубка спелых и перестойных лесных насаждений, что также нарушило закон. Аналогичные нарушения допущены должностными лицами лесничества при назначении сплошной рубки в Тагульской даче Тагульского участкового лесничества в июле 2019 года.

Незаконные действия должностных лиц Тайшетского лесничества повлекли рубку лесных насаждений общим объемом более 6600 куб.м, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, выявлены факты ненадлежащего проведения лесничеством рейдовых мероприятий, непринятия мер к выявлению и пресечению незаконных рубок лесных насаждений. Для устранения нарушений закона Тайшетским межрайонным прокурором врио министра лесного комплекса Иркутской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.