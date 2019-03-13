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12.03.2019

В Тайшетском районе полностью выгорел деревянный сельский клуб

Тайшетский район, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Кондратьево Тайшетского района в ночь на 10 марта полностью сгорело брусовое одноэтажное здание, в котором находился сельский клуб, входивший в структуру Полинчетского дома досуга и творчества. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Старое здание на улице Центральная загорелось в 4 утра, но пожарным о возгорании сообщили только в 9.40. В самом Кондратьево расчётов нет, за территорию отвечает добровольная пожарная дружина, расположенная в селе Полинчет в 4 км. Когда пожар обнаружили, горела кровля здания. В итоге объект сгорел полностью на площади 230 кв. м.

Пострадавших нет, ущерб устанавливается. На место выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пожар, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области, возможно, начался в котельной, пристроенной к клубу.

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