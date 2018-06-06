Тайшетский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе пьяный подросток устроил ДТП – пострадал его пассажир.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошёл 5 июня около 04.30 в районе дома №1 улицы Парижской коммуны в Бирюсинске. По предварительной информации, 16-летний местный житель за рулем «Тойоты Филдер» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате пассажир в возрасте 18 лет, который не был пристегнут, получил телесные повреждения и госпитализирован.

После инцидента несовершеннолетний водитель оставил место ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что ключи зажигания от машины предполагаемый виновник тайно взял у своей матери. Кроме того, полицейские выявили истекший срок страхового полиса ОСАГО.

Напомним, аналогичный случай произошёл 2 июня на 11 километре Александровского тракта, когда 17-летний молодой человек тайно взял у своего отчима ключи от минивэна «Тойота Таун Айс» и следуя в посёлок Урик не справился с его управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Тогда пострадало пятеро пассажиров.

По сведениям Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, за пять месяцев этого года на территории региона произошло 174 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пять человек погибло и 186 – ранено. Из них с участием детей-водителей, в том числе велосипедистов, зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один ребенок погиб и 17 получили телесные повреждения.

Полиция призывает граждан ограничить доступ к автотранспорту несовершеннолетних.