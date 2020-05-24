В Тайшетском районе рабочий погиб, копая котлован

Тайшетский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

По версии следствия, 4 мая в Тайшетском районе на станции Акульшет ВСЖД бригада разнорабочих строительной организации «Регион-Строй» копала котлован для железнодорожных опор. Один из работников спустился для продолжения копки в котлован, где его засыпало землей.

Обстоятельства происшествия и виновные лица устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.