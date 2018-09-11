В Тайшетском районе уже почти сутки ищут потерявшегося сборщика ягод

Тайшетский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе сотрудники полиции, МЧС, волонтёры, представители местной администрации ведут поиски пропавшего 10 сентября сборщика ягод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району обратился местный житель, который сообщил, что в лесу заблудился его знакомый. Установлено, что мужчина 1971 года рождения пропал в 15 километрах от деревни Георгиевка, расположенной в 115 километрах от райцентра.

В настоящее время розыскные мероприятия продолжаются, организованы поисковые группы полиции с участием спасателей.

Полиция настоятельно просит жителей Иркутской области перед посещением лесов для сбора дикоросов позаботиться о средствах связи и не заходить далеко в глубь лесного массива.