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22.09.2018

В Тайшетском районе водитель «Жигулей» насмерть сбил человека и скрылся

Тайшетский район, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Новобирюсинский Тайшетского района водитель «Жигулей» насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение об обнаруженном теле мужчины без признаков жизни на одной из улиц поступило в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району утром 22 сентября.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 5 часов 15 минут 49-летний местный житель погиб в результате ДТП. На месте аварии стражи порядка обнаружили элементы кузова отечественного седана. Сразу были приняты меры по розыску возможного виновника автоаварии.

Уже через несколько минут автомобиль «ВАЗ» с характерными следами ДТП был обнаружен в лесном массиве на окраине населенного пункта. После чего сотрудники полиции нашли и предполагаемого водителя. Им оказался 19-летний местный житель, владелец машины. Он пояснил полицейским, что в ночью не справился с управлением и допустил столкновение с вышедшим на проезжую часть человеком. Затем, испугавшись содеянного, предполагаемый виновник попытался спрятать автомобиль.

Сейчас молодой человек задержан, решается вопрос о принятии в отношении него правового решения.

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