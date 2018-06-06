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06.06.2018

В торговом комплексе в центре Братска продавали алкоголь в день запрета

Братск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В крупном торговом комплексе в центре Братска в один из дней полного запрета на продажу спиртных напитков торговали алкоголем. В итоге из магазина изъяли 1,5 тысяч литров винно-водочной продукции, сообщает пресс-служба полиции.

Факт нарушения установили общественники во время своего рейда. Зафиксировав на камеру нарушение, активисты уведомили полицию о незаконной деятельности магазина. Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области прибыли на место происшествия и пресекли правонарушение.

По факту незаконной торговли составлен административный протокол, а весь ассортимент продукции опечатан и изъят из незаконного оборота. Собственник торговой точки и продавцы будут привлечены к ответственности.

Всего с начала года сотрудниками полиции в Братске и Братском районе осуществлено 464 проверки предприятий, деятельность которых связана с оборотом алкогольной продукции. В ходе их выявлено 155 нарушений, изъято 13 тысяч 813 литров горячительных напитков.

Напомним, в начале года активисты в Братске сняли мини-фильм «Палёнка», в котором указывали факты продажи водки в небольших магазинчиках без лицензии, круглосуточно и на розлив.

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