Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В торговом центре «Карамель» в Иркутске утром 19 августа прошла учебная эвакуация. Об этом сообщили «Телеинформу» в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Ранее пользователи соцсетей публиковали фото и видео, на которых видно скопление людей возле ТЦ, а также пожарные машины. Всё это происходило около 10:00. Очевидцы сообщали, что на месте работало пять автомобилей МЧС.