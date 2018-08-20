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21.08.2018

В трёх километрах от Порта Байкал потушили лесной пожар

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Прибайкальском нацпарке 20 августа потушили лесной пожар, разгоревшийся в трёх километрах от посёлка Порт Байкал Слюдянского района. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Площадь возгорания была небольшой – 0,04 га. Также потушили пожар, действовавший в Усть-Илимском районе более 11 суток. Площадь, пройденная этим пожаром, составила 1803 га. Ликвидацией занимались 27 сотрудников парашютно-десантной службы при помощи шести единиц техники.

По данным правительства Иркутской области на утро 21 августа, в зоне космомониторинга в Катангском районе находится 26 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов – 137,3 тысяч га. Пожар в 22 км от населённого пункта Токма окарауливают мобилизованные граждане, в их распоряжении две единицы техники.

С начала пожароопасного периода сотрудниками лесничеств выявлено 1,3 тысяч нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1,2 тысяч административных штрафов на общую сумму более 23 миллионов рублей, вынесено 136 предупреждений. К административной ответственности привлечен 1,1 тысяч человек.

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