|Происшествия
|27.08.2018
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В трех районах Иркутской области ищут пропавших сборщиков дикоросов
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Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском, Нижнеудинском и Слюдянском районах полицейские ищут без вести пропавших сборщиков дикоросов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 24 августа в дежурную часть ОМВД по Нижнеудинскому району поступило сообщение о том, что в урочище Уляха пошел за кедровыми орехами Денис Князев и к вечеру домой не вернулся.
ПРИМЕТЫ:
На следующий день, 25 августа в поселке Умыган, расположенном в 35 километрах от города Тулуна, ушел из дома вместе женой и дочерью Владимир Жигачев 1949 года рождения. Как пояснила супруга пропавшего, во время сбора грибов мужчина решил отдохнуть, а женщины продолжили сбор грибов. Когда вернулись к месту стоянки, пенсионера на месте не оказалось. Придя домой, женщины обратились за помощью в Межмуниципальный отдел МВД России «Тулунский».
ПРИМЕТЫ:
В тот же день в поселке Тибельти Слюдянского района ушел вместе с другом в лес собирать ягоды Владимир Распопов 1950 года рождения и в назначенное время не вернулся к месту стоянки.
ПРИМЕТЫ:
В поисках пропавших задействованы сотрудники полиции, спасатели, родственники и волонтеры. Поисковые группы прочесывают лесные массивы, с помощью служебных собак обследуют местность.
Людей, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит обращаться в районные отделения полиции либо по телефонам в Иркутске: 21-64-64 (бюро регистрации несчастных случаев), 21-68-88 (телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области).
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