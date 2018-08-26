В трех районах Иркутской области ищут пропавших сборщиков дикоросов

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском, Нижнеудинском и Слюдянском районах полицейские ищут без вести пропавших сборщиков дикоросов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 24 августа в дежурную часть ОМВД по Нижнеудинскому району поступило сообщение о том, что в урочище Уляха пошел за кедровыми орехами Денис Князев и к вечеру домой не вернулся.

ПРИМЕТЫ:

На вид 40 лет, рост 170 см, был одет в костюм камуфляжный, футболка черная, кроссовки черные.

На следующий день, 25 августа в поселке Умыган, расположенном в 35 километрах от города Тулуна, ушел из дома вместе женой и дочерью Владимир Жигачев 1949 года рождения. Как пояснила супруга пропавшего, во время сбора грибов мужчина решил отдохнуть, а женщины продолжили сбор грибов. Когда вернулись к месту стоянки, пенсионера на месте не оказалось. Придя домой, женщины обратились за помощью в Межмуниципальный отдел МВД России «Тулунский».

ПРИМЕТЫ:

Рост 170-175 см, волосы седые, страдает потерей памяти. Был одет: кепка камуфляжная, кофта темная, трико серые на ногах галоши.

В тот же день в поселке Тибельти Слюдянского района ушел вместе с другом в лес собирать ягоды Владимир Распопов 1950 года рождения и в назначенное время не вернулся к месту стоянки.

ПРИМЕТЫ:

Рост 168 см, спортивного телосложения, на лице родинка, страдает потерей памяти. Был одет: кепка темно-серая, брюки серые, свитер зеленый, кроссовки белые.

В поисках пропавших задействованы сотрудники полиции, спасатели, родственники и волонтеры. Поисковые группы прочесывают лесные массивы, с помощью служебных собак обследуют местность.

Людей, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит обращаться в районные отделения полиции либо по телефонам в Иркутске: 21-64-64 (бюро регистрации несчастных случаев), 21-68-88 (телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области).