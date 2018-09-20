В трёх северных районах Иркутской области пропали сборщики клюквы

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском, Тулунском и Усть-Илимском районах сотрудники полиции 21 сентября вели розыск ушедших в лес за дикоросами и потерявшихся сборщиков клюквы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

О пропаже 58-летнего Леонида Алтарёва, отправившегося в тайгу за ягодой, в дежурную часть отдела полиции 20 сентября сообщил его брат. Мужчина рано утром 19 сентября ушёл в лес из посёлка Соляная и не вернулся.

Полицейские и спасатели организовали группы поиска. Сотрудники полиции, МЧС, лесничества и больше 20 добровольцев ищут пропавшего в лесном массиве в 60 километрах от районного центра.

В этот же день полицейским стало известно о двух жителях Усть-Илимска, отправившихся в тайгу для сбора грибов и ягод. В лесу в 12 км от города потерялись 59-летний Петр Мельников и 57-летний Виктор Вшивков. Мужчин разыскивали группы, состоящие из сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска, к поискам привлекались служебные собаки, сотрудники ГИБДД патрулировали проселочные дороги, включив на служебных автомобилях сигнальные громкоговорящие устройства.

Услышав подаваемые поисковыми отрядами звуковые сигналы, сборщики дикоросов вышли навстречу полицейским и добровольцам. Стражи порядка доставили мужчин, которые провели в тайге почти сутки, домой и передали родственникам.

Кроме того, в этот же день в Тулунском районе найден 45-летний мужчина, отправившийся в лес вблизи деревни Евдокимово. Помимо полицейских его также искали сотрудники МЧС, лесничества и волонтеры из числа местных жителей.