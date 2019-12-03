В центре Иркутска 3 декабря сгорел заброшенный дом

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 3 декабря сгорело неэксплуатируемое строение. Об этом сообщили в МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС приняли участие в тушении дома на улице Байкальская, 24а в 23:29. В 23:42 пожар локализовали, в 23:46 – ликвидировали. Для тушения пришлось перекрыть часть улицы.

От ГУ МЧС по Иркутской области работали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Напомним еще об одном инциденте: в ночь на 3 декабря в Иркутске случился пожар в жилом двухквартирном доме на улице Тимирязева. Погибли три человека, еще один госпитализирован с ожогами и отравлением угарным газом.