В центре Иркутска два парня ограбили женщину с ребенком

Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские разыскивают двух молодых людей, подозреваемых в грабеже – средь бела дня парни выхватили мобильный телефон у женщины, гулявшей с коляской в центре города. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 2 мая днем. Женщина гуляла с ребенком возле дома №2 по улице Богдана Хмельницкого, а когда наклонилась к коляске, неизвестный выхватил телефон из ее руки. После этого злоумышленник и его напарник скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело. ПРИМЕТЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ: На вид 17-22 года, рост 165-170 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы средней длины, русые, губы тонкие. Был одет в синтепоновую жилетку с серым капюшоном, белую футболку, синие джинсы и синие кроссовки с белыми вставками.

На вид 17-22 года, рост 165-170 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, темные волосы средней длины. Был одет в спортивную мастерку синего цвета, синие джинсы и синие кроссовки с белой подошвой. В руке черный клатч. Фото полиции КООРДИНАТЫ: Граждан, узнавших по описанию разыскиваемых, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 21-69-40 либо 02. иркутск

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