ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
05.05.2018

В центре Иркутска два парня ограбили женщину с ребенком

Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские разыскивают двух молодых людей, подозреваемых в грабеже – средь бела дня парни выхватили мобильный телефон у женщины, гулявшей с коляской в центре города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 2 мая днем. Женщина гуляла с ребенком возле дома №2 по улице Богдана Хмельницкого, а когда наклонилась к коляске, неизвестный выхватил телефон из ее руки. После этого злоумышленник и его напарник скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело.

ПРИМЕТЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ:

  • На вид 17-22 года, рост 165-170 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы средней длины, русые, губы тонкие. Был одет в синтепоновую жилетку с серым капюшоном, белую футболку, синие джинсы и синие кроссовки с белыми вставками.
  • На вид 17-22 года, рост 165-170 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, темные волосы средней длины. Был одет в спортивную мастерку синего цвета, синие джинсы и синие кроссовки с белой подошвой. В руке черный клатч.

Фото полиции

КООРДИНАТЫ:

  • Граждан, узнавших по описанию разыскиваемых, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 21-69-40 либо 02.
Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске