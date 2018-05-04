|Происшествия
|05.05.2018
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В центре Иркутска два парня ограбили женщину с ребенком
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Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские разыскивают двух молодых людей, подозреваемых в грабеже – средь бела дня парни выхватили мобильный телефон у женщины, гулявшей с коляской в центре города.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 2 мая днем. Женщина гуляла с ребенком возле дома №2 по улице Богдана Хмельницкого, а когда наклонилась к коляске, неизвестный выхватил телефон из ее руки. После этого злоумышленник и его напарник скрылись в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело.
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Фото полиции
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