В центре Иркутска горел павильон ритуальных услуг

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на бульваре Гагарина горел павильон ритуальных услуг. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар разгорелся под утро 14 сентября. Когда к месту прибыли пожарные, павильон был охвачен полностью огнём, его потушили почти за 15 минут.

От МЧС России работали семь человек личного состава и две единицы техники. Причины случившегося устанавливаются.