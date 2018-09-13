В центре Иркутска на иномарку упал аварийный тополь

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска на припаркованную «Тойоту» упал аварийный тополь. Об этом сообщает «Семёрка».

ЧП произошло с машиной мужчины, который находился в Иркутске в командировке. Упавшее дерево также зацепило сети электропередач. Чтобы определить ущерб, планируется назначить судебную экспертизу.

Однако получить страховую выплату владелец иномарки не сможет, поскольку страховой полис не покрывает этот ущерб. В администрации Иркутска также пояснили, что в этом случае вся ответственность переходит на владельца транспорта. Если дерево находится под наклоном более 35 градусов, то парковка под ним может обернуться неприятным происшествием.