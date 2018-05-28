В центре Иркутска «прикрыли» наркопритон в частном доме

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритона в частном доме по улице Рабочая. Его устроила 41-летняя уроженка Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, женщина на протяжении нескольких лет предоставляла жилое помещение малознакомым людям в обмен на продукты питания, деньги и алкогольную продукцию. Известно, что она нигде не работает и страдает алкогольной зависимостью.

В доме женщины оперативники изъяли медицинские шприцы, а также полимерный свёрток, в котором, предположительно, хранился синтетический наркотик.

По факту организации наркопритона завели уголовное дело. Женщине грозит до четырёх лет заключения.