В центре Иркутска произошел пожар на площади свыше тысячи квадратов

Иркутск, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска в ночь на 1 февраля произошел пожар в гаражном боксе – выгорело более тысячи квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о возгорании на улице Горная поступило в пожарно-спасательную службу в половине второго ночи. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны кирпичное одноэтажное здание гаража было полностью охвачено огнем, внутри находились автобусы. Около 15 единиц техники было эвакуировано пожарными из гаражного бокса. Никто из людей не пострадал.

В 04.08 пожар был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров. Утром огнеборцы справились с открытым горением. В результате пожара огнем уничтожены семь единиц техники. К тушению пожара привлекались 75 человек и 21 единица пожарной техники. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Причина пожара устанавливается.