|Происшествия
|22.11.2019
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В центре Иркутска разгорелся крупный пожар
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Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска утром 22 ноября загорелся гаражный бокс на улице Горная. Внутри него находились газовые баллоны и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба спасателей.
О возгорании стало известно около 8.00. Сторож, встречавший прибывшие на место происшествия пожарные подразделения, сообщил, что внутри находятся семь единиц техники, в том числе для пассажирских перевозок, в помещении, оборудованном под склад, – более 20 комплектов покрышек.
– После вскрытия гаражного бокса звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано четыре газовых баллона и легковой автомобиль. Основные силы были брошены на ликвидацию открытого горения шести единиц техники и защиту соседних боксов. Там размещалось более десяти единиц техники, включая топливозаправщик, – рассказал руководитель тушения пожара Виталий Тряпичкин.
Сотрудники полиции для обеспечения работы пожарной техники и проложенных магистральных линий на время перекрыли движение автомобильного транспорта на улицах Партизанской и Горной.
В течение 20 минут пожар был потушен. Площадь, пройденная огнем, составила, 100 квадратных метров. На месте работали четыре единицы пожарной техники и 16 человек личного состава. Погибших, пострадавших – нет, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.