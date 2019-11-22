В центре Иркутска разгорелся крупный пожар

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска утром 22 ноября загорелся гаражный бокс на улице Горная. Внутри него находились газовые баллоны и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба спасателей.

О возгорании стало известно около 8.00. Сторож, встречавший прибывшие на место происшествия пожарные подразделения, сообщил, что внутри находятся семь единиц техники, в том числе для пассажирских перевозок, в помещении, оборудованном под склад, – более 20 комплектов покрышек.

– После вскрытия гаражного бокса звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано четыре газовых баллона и легковой автомобиль. Основные силы были брошены на ликвидацию открытого горения шести единиц техники и защиту соседних боксов. Там размещалось более десяти единиц техники, включая топливозаправщик, – рассказал руководитель тушения пожара Виталий Тряпичкин.

Сотрудники полиции для обеспечения работы пожарной техники и проложенных магистральных линий на время перекрыли движение автомобильного транспорта на улицах Партизанской и Горной.

В течение 20 минут пожар был потушен. Площадь, пройденная огнем, составила, 100 квадратных метров. На месте работали четыре единицы пожарной техники и 16 человек личного состава. Погибших, пострадавших – нет, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.