В центре Иркутска столкнулись иномарка и микроавтобус военной полиции

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у пешеходного перехода на перекрестке улиц Рабочая и Декабрьских Событий утром 17 августа столкнулись Вольво и микроавтобус военной полиции. Погибших и пострадавших нет.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП 38RUS Иркутск» во «Вконтакте», видно, что автомобиль военной полиции снес ограждение у тротуара.

Фото из соцсетей

Как пояснили Телеинформу в пресс-службе управления ГИБДД по Иркутску, вероятно, аварию ее участники не оформляли. В свою очередь, некоторые очевидцы сообщали , что в этот день автомобиль военной полиции передвигался по городу на высокой скорости.