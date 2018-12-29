В центре Иркутска вечером 31 декабря в ДТП с трамваем погибла водитель иномарки

Иркутск, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 31 декабря произошло в ДТП с участием «Хонды Стрим» и трамвая. Погибла водитель иномарки, сообщили в пресс-службе полиции.

Столкновение произошло около 21.30 на улице Ленина ближе к филармонии. Предварительно, женщина за рулём «Хонды» не справилась с управлением и врезалась в трамвай.

Водитель скончалась, её пассажирку в тяжёлом состоянии госпитализировали. В трамвае никто не пострадал, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.