В Иркутске в новогоднюю ночь из загоревшегося дома эвакуировали 25 человек

Иркутск, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В ночь на 1 января в Иркутске разгорелся пожар в пустой квартире в пятиэтажке по улице Ленская. Из здания эвакуировали 25 человек, семеро из них госпитализированы с отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. О пожаре спасателям стало известно в четвёртом часу ночи. Звонившие сообщили, что горит квартира на 5 этаже, весь этаж в густом дыму и людям невозможно эвакуироваться. К месту пожара были направлены силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на пятом этаже вырывался огонь, а из окон соседних квартир люди просили о помощи. – Все силы в первую очередь были направлены на спасение людей. Так как эта пятиэтажка – бывшее общежитие, мы понимали, что дым сразу заполнил общий коридор, и люди на верхнем этаже заблокированы в своих квартирах. В густом дыму пришлось вскрывать каждую квартиру и проверять на наличие людей. В одной из комнат мы обнаружили женщину с ребенком на руках, которые стояли у окна и просили о помощи. Надев на них дыхательные аппараты, вывели на свежий воздух и передали сотрудникам скорой, – рассказал начальник караула пожарно-спасательной части Роман Нефедов. На спасение людей и тушение пожара от МЧС России было задействовано 16 единиц техники и 58 человек. В результате пожара повреждены квартиры и коридор на площади 50 квадратных метров. Администрацией Иркутска решается вопрос о временном расселении жильцов верхних этажей дома. Дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории МЧС России предстоит установить причину пожара. Так как в квартире, где произошел пожар, никого не было, в настоящее время рассматриваются две основные версии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. В МЧС отмечают, что в целом в новогоднюю ночь чрезвычайных ситуаций не было, но зафиксировано девять пожаров. При этом в регионе действует особый противопожарный режим. Усилен федеральный государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей. Так, на территории области 1309 объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребывание людей, стоят на учете в надзорных органах. Организовано 790 проверок на объектах указанной категории, на учет взято проведение 2365 праздничных мероприятий. Спланировано дежурство личного состава на всех объектах защиты, с работниками учреждений проведены противопожарные инструктажи. В условиях режима «Особый противопожарный», введённого на территории региона 25 декабря постановлением правительства Иркутской области, инспекторы государственного пожарного надзора и подразделения пожарной охраны работают по усиленному графику. Особое внимание патрульные группы уделяют неблагополучным семьям: люди именно этой категории регулярно пополняют печальную статистику гибели на пожарах, под воздействием алкоголя или наркотиков забывая о личной безопасности. В первый день нового года будут проведены рейды с сотрудниками полиции и органами социальной защиты по местам проживания социально незащищенных слоев населения и неблагополучных семей. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутск

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