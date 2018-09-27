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28.09.2018

В центре Иркутска второй раз за год горел заброшенный деревянный дом

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске  28 сентября на улице Марата, 33 загорелся деревянный одноэтажный дом. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Также горел дом по улице Кожова, 32.

Пожарные начали тушить возгорание на улице Марата в 10.10, в 10.37 эту работу закончили. На месте работали две автоцистерны и 10 человек личного состава. Площадь повреждения составила 50 кв. м.

– Это неэксплуатируемое деревянное здание, ранее уже горевшее, – сообщили в пресс-службе спасателей. Напомним, дом горел в марте 2018 года.

Дом к сетям не подключён, причина возгорания устанавливается.

Отметим, дом на Марата, 33 построили в конце 19 века. В 2017 году приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области его признали как имеющий историко-культурную ценность. В перечне объектов культурного наследия он значится как «Дом жилой Т.П. Ершовой».

О пожаре на улице Кожова стало известно около 11.30. Оказалось, что горел строительный мусор. Дом ранее входил в перечень выявленных объектов культурного наследия.

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