В Тулуне иномарка сбила подростка возле пешеходного перехода

Тулун, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне иномарка сбила 17-летнюю девушку-подростка, которая перебегала проезжую часть вблизи пешеходного перехода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, дорожный инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. По счастливой случайности девушка получила незначительные травмы и ушибы. Вместе с тем её родители привлечены к административной ответственности за нарушение, допущенные девушкой-пешеходом при пересечении проезжей части.

После случившегося управлявший автомобилем «Тойота Авенсис» мужчина покинул место ДТП, однако спустя час в ходе разыскных мероприятий 28-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Правонарушитель находился в состоянии опьянения. По его словам, спиртное он употребил после происшествия.

За оставление места ДТП и за невыполнение требования правил дорожного движения о запрете водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП мужчина будет привлечён к административной ответственности.