|Происшествия
|14.03.2019
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В Тулуне наркодилер «толкал» гашиш рядом с кинотеатром
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Тулун, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне полицейские задержали 24-летнего наркосбытчика, распространявшего гашиш рядом с кинотеатром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Задержание правоохранители провели при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром». При нарушителе нашли восемь граммов гашиша, а при обыске его квартиры – два пакета с марихуаной общей массой более полукилограмма.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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