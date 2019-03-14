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14.03.2019

В Тулуне наркодилер «толкал» гашиш рядом с кинотеатром

Тулун, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне полицейские задержали 24-летнего наркосбытчика, распространявшего гашиш рядом с кинотеатром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Задержание правоохранители провели при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром». При нарушителе нашли восемь граммов гашиша, а при обыске его квартиры – два пакета с марихуаной общей массой более полукилограмма.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

СПРАВКА:

  • В Иркутской области проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой организован круглосуточный телефон доверия. По всем телефонам горячей линии можно оставить сообщения о фактах хранения, изготовления, сбыта, немедицинского употребления, рекламе и пропаганде наркотиков, организации и содержании наркопритонов. По каждому факту будет проводиться проверка.
  • Телефон доверия полиции Иркутской области – 8 (3952) 21-68-88, дежурная часть – 8 (3952) 21-65-11. Служба круглосуточного телефона доверия по проблемам наркозависимости Центра профилактики наркомании: 8-800-350-00-95.

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