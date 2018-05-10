В Тулуне насмерть разбился мотоциклист, врезавшись в «Ниву»

Тулун, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне вечером 9 мая 28-летний парень на мотоцикле «Кавасаки» разбился насмерть, врезавшись в «Ниву Шевроле». Ехавший в попутном направлении 86-летний водитель не уступил ему дорогу при перестроении.

Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области сообщает, что по факту аварии проводится проверка. ДТП случилось на улице Володарского.

Полиция просит автомобилистов Приангарья строго следовать правилам дорожного движения, быть особенно внимательными при управлении мототранспортом и уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения.