В Тулуне неизвестный сбил девочку-пешехода и скрылся

Тулун, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне вечером 23 мая неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре», и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл около 17.00 на улице Гидролизная в районе дома №1б. В результате ДТП девочка попала в больницу с ушибами.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

ГУ МВД по Иркутской области просит возможных очевидцев сообщить об известных им сведениях, позвонив по телефону 8 (39530) 4-70-08 или 02 (102 с мобильного), а также призывают предполагаемого виновника аварии явиться в ближайший отдел внутренних дел для дачи показаний.