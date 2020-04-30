В Тулуне подожгли здание бывшей школы

Тулун, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне из-за поджога пожарные несколько часов тушили здание бывшей школы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании произошел накануне вечером в городе Тулуне. 4 мая в 19:45 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре на улице Сибстроя. К месту пожара были направлены пожарные расчеты со спецтехникой пожарно-спасательной части №20. На момент прибытия пожарных горела кровля кирпичного здания на площади 400 квадратных метров. К 12 часам ночи открытый огонь был потушен, в третьем часу ночи последствия пожара ликвидированы. Пострадавших нет.

Работы по тушению осложнялись отсутствием вблизи здания водоисточников, забор воды осуществлялся от реки Азейка на расстоянии 500 метров через магистральную линию. В результате пожара уничтожена кровля здания на площади 867 квадратных метров.

Дознавателям МЧС России и экспертам Испытательной пожарной лаборатории, работавшим на месте пожара, удалось установить причину произошедшего. Осмотр здания и опрос свидетелей показали, что пожар начался на третьем этаже вследствие поджога. Были обнаружены несколько очагов пожара, что указывает на преднамеренные действия. Сейчас устанавливаются личности возможных поджигателей-подростков, которые были замечены очевидцами во время возгорания.

Государственные инспекторы по пожарному надзору обращаются к жителям Иркутской области с просьбой контролировать местонахождение несовершеннолетних детей, особенно в выходные и праздничные дни. При пожаре необходимо незамедлительно звонить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России «101».