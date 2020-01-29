В Тулуне полицейские задержали дрифтера, лишенного водительских прав

Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские задержали в Тулуне лишенного водительских прав лихача, который устроил дрифт на кольцевой развилке улицы Ленина и федеральной трассы Р-255 Сибирь. Предположительно, мужчина был пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого, превысив скоростной режим, намеренно входил в заносы. Полицейские незамедлительно начали погоню. Через несколько минут мужчина остановил транспортное средство. Как оказалось, еще в августе прошлого года 27-летний автолюбитель был лишен водительских прав за управление автомобилем в пьяном виде. От процедуры прохождения медицинского освидетельствования он отказался, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас по этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.