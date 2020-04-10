Тулун, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Нарушителя заметили во время патрулирования: водитель и пассажир мотоцикла ехали без мотошлема. Полицейские, включив специальную световую и звуковую сигнализацию, через громкоговоритель потребовали у мотоциклиста остановиться, однако он разогнался и попытался скрыться от правоохранителей в лесу.

– Когда нарушитель допустил опрокидывание пассажирки, один из инспекторов ДПС его догнал. За рулем с признаками опьянения находился 42-летний местный житель, который со своей спутницей отправился на рыбалку. Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, – сообщили в ведомстве.

В отношении мотоциклиста составлен административный протокол по части 2 статьи 12.25 КоАП – невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.