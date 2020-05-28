В Тулуне произошел пожар в торговом центре

Тулун, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В торговом центре «Юбилейный» в Тулуне произошел пожар из-за неосторожного курения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о возгорании на улице Гидролизная поступило в пожарно-спасательную службу 27 мая в 5 часов вечера. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру. Персоналом магазина по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела стена двухэтажного здания и мусор у стены. Через несколько минут открытый огонь был потушен, еще через час последствия пожара были ликвидированы. В результате пожара была повреждена стена здания снаружи на площади 42 квадратных метра и изнутри на площади 1 квадратный метр. – Опросив свидетелей и внимательно изучив камеры видеонаблюдения, мы установили виновника пожара. Им оказалась женщина-продавец того же торгового центра, которая выходила на улицу, чтобы покурить. Сигарету она бросила в кучу мусора у стены здания. Сначала загорелся мусор, затем огонь перешёл на стену. В стене здания образовался прогар. В настоящее время устанавливается нанесённый материальный ущерб, после чего будет решён вопрос о привлечении к ответственности виновного лица. Также будет проведена проверка в отношении владельца торгового центра, допустившего захламление горючим мусором прилегающей территории, – говорит заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам майор внутренней службы Александр Вернигоров. Неосторожное обращение с огнём является причиной большинства пожаров, отмечают в ведомстве. Так, в Иркутской области за прошедшие сутки произошло 16 пожаров, из них четыре возгорания возникло по этой причине, зафиксировано семь фактов сжигания мусора и сухой растительности. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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