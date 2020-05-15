В Тулуне рабочий получил травмы при обрушении балкона

Тулун, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит проверку по факту обрушения балкона в доме тулунского посёлка Стекольный. В результате пострадал рабочий, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл днём 14 мая при ремонте балкона, расположенного на четвёртом этаже дома. Работы выполняли двое мужчин. Когда балкон рухнул, один рабочий упал на балкон третьего этажа, второй мужчина не удержался и упал на асфальт.

Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.