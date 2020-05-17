В Тулуне сотрудники ГИБДД задержали водителя-лихача

Тулун, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне дорожные полицейские задержали водителя-лихача без прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инспекторы заметили автомобилиста, который нарушал правила дорожного движения. Они попытались остановить «Мерседес», но мужчина проигнорировал законное требование правоохранителей.

Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле направились вслед за нарушителем, через громкоговорящее устройство неоднократно требовали прекратить движение. Пытаясь скрыться, он хаотично маневрировал по всей проезжей части, создавая аварийные ситуации. Совершал обгоны, проезды на запрещающие сигналы светофора, выезжал на полосу встречного движения. В ходе преследования водитель был задержан. Им оказался 40-летний житель Нижнеудинского района, который в феврале был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас в отношении мужчины составлено пять административных протоколов по различным статьям КоАП РФ.