В Тулуне сотрудники МЧС спасли собаку, сидевшую в заваленном колодце

Тулун, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники МЧС в Тулуне спасли собаку, которая оказалась под завалами на дне колодца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В пострадавшем от наводнения городе продолжается работа по ликвидации последствий ЧС. Спасатели разгребают завалы, которые остались после стихийного бедствия.

– Тяжелая техника раскопала колодец, а там строители обнаружили собаку, сколько она там провела, никто не знает, – сообщает ведомство на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУ МЧС по Иркутской области (@irk38mchs) 27 Авг 2019 в 9:33 PDT

Судя по кадрам видео, опубликованного в соцсетях, пес все это время провел в воде и, оказавшись на свободе, слегка потерял ориентацию в пространстве. Пользователи предположили, что собаку шатает от голода.