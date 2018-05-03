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04.05.2018

В Тулуне женщина с ребенком украла детскую коляску

Тулун, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Тулуна украла детскую коляску, оставленную у входа в магазин. Похитительницу задержали. Коляску вернули хозяйке.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, инцидент случился 3 мая. Тулунчанка с ребенком зашла в магазин на улице Урицкого, ненадолго оставив детскую коляску на улице без присмотра. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии уточнили у потерпевшей приметы коляски и принялись прочесывать территорию. В одном из дворов они заметили женщину, гулявшую с ребенком. При них была коляска, подходящая под описание. Увидев сотрудников ОВО, женщина занервничала и попыталась скрыться, но это ей не удалось. После задержания она призналась, что взяла эту коляску возле магазина.

Похитительницу передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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