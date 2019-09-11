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12.09.2019

В Тулунском районе ищут пожилую женщину, ушедшую в лес за брусникой

Тулунский район, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе ищут Татьяну Михайловну Филиппову, ушедшую в лес за брусникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– С заявлением в дежурную часть полиции обратилась глава деревни Павловка, которая сообщила, что пропала 59-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что 10 сентября она вместе со знакомыми ушла в лес за брусникой и не вернулась, – отметили в пресс-службе.

Сначала местные пытались найти женщину самостоятельно, но поиски результатов не дали. Поэтому ее знакомые обратились в полицию.

Сейчас правоохранители, родственники и неравнодушные жители деревни, а также представители администрации и сотрудники лесоохраны прочесывают лес и ближайшие окрестности.

ПРИМЕТЫ:

На вид 60-65 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой.

БЫЛА ОДЕТА:

На голове платок белого цвета, куртка коричневая на пуговицах, кофта серая, трико черного цвета, сапоги кожаные черные, при себе имела ведро красного цвета.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обратиться в полицию или позвонить по телефонам:  8 (39530) 4-70-08 или 102.

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