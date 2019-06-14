В Тулунском районе потерялась пожилая сборщица черемши

Тулунский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - У Тулунском районе 12 июня пропала 61-летняя жительница села Галдун Любовь Моисеенко. Женщина потерялась, когда собирала черемшу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Об исчезновении пенсионерки стало известно днём 13 июня. Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области установили, что днём ранее она пошла в лес для сбора черемши в компании из шести человек. После того как группа людей закончила собирать дикоросы, они обнаружили пропажу Любови Моисеенко.

В поисковых мероприятиях участвуют около 50 человек, полицейские, сотрудники МЧС и волонтёры прочесывают лесной массив, опрашивают жителей близ лежащих деревень.

КООРДИНАТЫ:

Тех, кто что-либо знает о местонахождении без вести пропавшей, полиция просит обращаться по телефону дежурной части 8(3955) 53-05-15 или 02.