В Тункинском районе Бурятии аварийно сел Ан-2

Бурятия, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 9 июня в 50 километрах от села Кырен Тункинского района Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2 красноярской авиакомпании «Феникс», выполнявший фито-санитарный рейс. На его борту находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, по факту инцидента проводится доследственная проверка – устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Между тем, как передает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр, «экипаж Ан-2 и трое спасателей, которые были доставлены для помощи пострадавшим на место происшествия в воскресенье, эвакуированы, все доставлены в Иркутск».