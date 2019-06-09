|Происшествия
|10.06.2019
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В Тункинском районе Бурятии аварийно сел Ан-2
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Бурятия, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 9 июня в 50 километрах от села Кырен Тункинского района Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2 красноярской авиакомпании «Феникс», выполнявший фито-санитарный рейс. На его борту находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, по факту инцидента проводится доследственная проверка – устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем, как передает