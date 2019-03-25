В Улан-Удэ 26 марта не взлетел самолет, направлявшийся в Иркутск

Улан-Удэ, Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Утром 26 марта в аэропорту «Байкал» Улан-Удэ отменили взлет самолета Л-410 авиакомпании «Сибирская Легкая авиация», выполнявшего рейс «Улан-Удэ-Иркутск» – при выезде на взлетную полосу экипаж обнаружил отсутствие давления в правом шасси.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров. Пострадавших нет. По факту инцидента проводится доследственная проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.