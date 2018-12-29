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30.12.2018

В Улан-Удэ разбился частный вертолет, погибли четверо

Улан-Удэ, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Утром 30 декабря в предместье Верхняя Березовка Улан-Удэ разбился частный вертолет AgustaWestland AW119 Koala. По предварительным данным, погибли четыре человека, находившиеся на борту, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточняют, что вертолет направлялся по маршруту Березовка (Улан-Удэ) – Сосновоозерск (Еравнинский район Бурятии), не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями и потерпел крушение при возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку.

– Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего гибель двух и более лиц, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Бурятии, сообщение о падении поступило в 10:22, силами пожарных открытое горение вертолета ликвидировали в 10:38. К тушению привлекались четыре единиц пожарной техники и 10 человек личного состава. На месте происшествия работает психолог республиканского Главка МЧС, причины аварии уточняются.

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